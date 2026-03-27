  • ''Kiracılara barınma desteği'' tuzağı... Bakanlık veri hırsızlığına karşı harekete geçti
''Kiracılara barınma desteği'' tuzağı... Bakanlık veri hırsızlığına karşı harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada hızla yayılan kiracılara barınma desteği adıyla nakdi yardım verildiği iddialarını yalanladı. Bakanlık, bu paylaşımların vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeyi amaçladığını belirterek ilgili kişiler hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

AA27 Mart 2026 Cuma 12:03
Son günlerde sosyal medya platformlarında kiracılara yönelik barınma desteği adı altında nakdi yardım dağıtıldığını iddia eden paylaşımlar hızla yayıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu iddialara karşı resmi bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı ve söz konusu paylaşımların tamamen asılsız olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

BAKANLIK'TAN ASILSIZ BARINMA DESTEĞİ İDDİALARINA YALANLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kiracılara "barınma desteği" adıyla nakdi yardım verilmeye başlandığı iddialarının gerçek olmadığını ve kişisel verileri ele geçirmeyi amaçlayan söz konusu paylaşımlarla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında kiracılara "barınma desteği" adı altında nakdi yardım verilmeye başlandığına ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtildi.

KİŞİSEL VERİ HIRSIZLIĞINA KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Bakanlığımızın 'barınma desteği' adı altında kiracılara nakdi yardım vermeye başladığına ilişkin paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir."

  • barınma desteği
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • kişisel veri hırsızlığı
  • sosyal medya dolandırıcılığı
  • asılsız iddia

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da korkutan deprem: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

