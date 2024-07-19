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Kiracıya tehdit pahalıya patladı! Jandarma evin bahçesinde buldu

Nevşehir'de kiracısını evinden çıkması için tehdit eden ev sahibi kaçak kazıdan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 07:56 - Güncelleme:
Kiracıya tehdit pahalıya patladı! Jandarma evin bahçesinde buldu
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yeni aldığı evdeki kiracısını çıkartmak için tehdit eden ev sahibinin bahçede kaçak kazı yaptığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Urfa'dan gelen Mehmet İ, Mazı köyünde satın aldığı evdeki kiracıyı çıkartmak istedi. Sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle evden çıkmak istemeyen kiracı Servet Doğan'ı yeni ev sahibi tehdit etti.

Bunun üzerine Doğan'ın yakınları akrabalarını tehdit eden ev sahibini jandarmaya şikayet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kiracı Doğan'ın bahçedeki foseptik çukuruna yeni ev sahibinin birşeyler attığını söylemesi üzerine arama yaptı.

Evin bahçesinde kaçak kazı tespit eden jandarma ekipleri ev sahibi ile ismi alınamayan bir kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mazı Köyü Muhtarı Cafer Kaygısız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Jandarmalarla beraber buradaki suç aletlerini çıkarttık, 30 metre çukur kazmışlar. Olay yeri incelemeyi çağırdık. Arkadaşlar ilgileniyor. Burada hazine arıyorlar. Kaçak kazı yapmak için evi satın almışlar." dedi.

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