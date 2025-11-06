İSTANBUL 20°C / 15°C
  Kiralık ilanıyla başladı: 2,1 milyonluk vurgunla bitti
Güncel

Kiralık ilanıyla başladı: 2,1 milyonluk vurgunla bitti

Antalya'da internetten satışa çıkarılan daireyi bahane eden dolandırıcılar, ev sahibi ve alıcıyı tapuda buluşturup 2 milyon 100 bin liralık vurgun yaptı. Antalya Emniyeti'nin çalışmaları sonucu yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 Kasım 2025 Perşembe 16:41
Kiralık ilanıyla başladı: 2,1 milyonluk vurgunla bitti
Edinilen bilgiye göre, Antalya'da internet ortamında bir dairenin satılık ilanını gören şüpheliler, ilan sahibiyle iletişime geçerek bir yakınları adına evi satın almak istediklerini söyledi. Ardından daireye alıcı bulduklarını öne sürerek, bu kez başka bir yakınları adına satış işlemi gerçekleştireceklerini belirttiler.

Şüpheliler, hem ev sahibi hem de alıcıyı Tapu Müdürlüğü'nde buluşturdu. Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların alıcı konumundaki kişiden 2 milyon 100 bin lira tutarındaki bedeli havale yoluyla aldıkları tespit edildi. Ev sahibinin dairesini yüksek fiyattan sattığını, alıcının ise düşük fiyattan ev satın aldığını sandığı olayda, tarafların para konusunda doğrudan bir görüşme yapmadıkları belirlendi. Asayiş ekiplerince yapılan aramalarda, 65 bin lira nakit para, 6 cep telefonu, 12 sim kart, bir miktar uyuşturucu madde, 1 milyon 150 bin lira para ve suça konu olabileceği değerlendirilen belgeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

