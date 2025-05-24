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Kiralık otomobilden cephanelik çıktı

Diyarbakır'dan, İstanbul'a gitmekte olan ve durumundan şüphelenilerek Sakarya'da polis ekiplerince durdurulan otomobilden adeta cephanelik çıktı.

IHA24 Mayıs 2025 Cumartesi 13:27 - Güncelleme:
Kiralık otomobilden cephanelik çıktı
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Diyarbakır'da görev yaptığı öğrenilen bir polis memurunun kiraladığı araçta çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır'dan, İstanbul'a seyir halinde olan ve durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu öğrenilen M.A.K. idaresindeki kiralık araçta yapılana aramalarda; 9 adet AK-47 kaleşnikof tüfek, 17 adet kaleşnikof şarjörü, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 45 adet kaleşnikof mermisi ve 32 adette tabanca mermisi ele geçirildi. Konu ile alakalı adli işlem başlatıldı.

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