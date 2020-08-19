Kiralık otomobille hırsızlık yapan zanlılar yakayı ele verdi

DHA 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:48 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:48

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesindeki bir sokakta pazartesi günü şüpheli kişiler olduğu ve hırsızlık yaptıkları ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin bir otomobilin içerisinde olduğunu belirleyen polis aracı takibe aldı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil, Ambarlı Mahallesinde polis ekiplerince durduruldu. Otomobilde bulunan Mesut G. (22), Murat K. (21) ve Berdar K. (20) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise televizyon, 4 tornavida, 2 levye ve eldiven ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı otomobilin ise Mehmet Veysi A. (21) tarafından kiralandığı belirlendi. Otomobil üzerinden GPS incelemesi yapan polis ekiplerince aracın cuma günü Barış Mahallesinde N.A.'nın evinden 20 bin lira ve otomobil anahtarının çalınması olayında da kullanıldığını tespit edildi. Ele geçirilen televizyonun ise Yakuplu Mahallesi Ata Caddesindeki bir evden çalındığı öğrenildi. Şüpheli Mehmet Veysi A. ise Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüpheliler otomobille gezdikleri ve adreslere girdikleri görülüyor.