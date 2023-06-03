Kıran kırana koltuk pazarlığı! Hezimete rağmen istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nun 'İmamoğlu' planı

Türkiye tarihi bir seçim dönemini geride bıraktı. 14 Mayıs'ta yapılan seçimde sandıktan ikinci tur çıkmıştı. 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara akın eden seçmenin tercihi bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte hezimete uğrayan CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu tüm partililerin hedefi oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUK VE İMAMOĞLU PLANINI DEŞİFRE ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, seçimde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk planını deşifre etti. Ekim ayındaki kurultayda Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söyleyen Portakal, CHP'nin İmamoğlu için kurguladığı oyunu da açıkladı.

HEZİMETE RAĞMEN İSTİFA ETMEDİ

Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen başarısız olan Kılıçdaroğlu'nun istifası beklenirken, Bay Kemal istifaya yanaşmadı. Seçimlerden sonra açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "mücadeleye devam" mesajı verdi.

YENİLGİNİN ARDINDAN İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Seçimde alınan ağır hezimetin ardından Kılıçdaroğlu tüm parti yönetimini görevden zorla istifa ettirerek yeni bir kurultay hazırlığına kalkıştı. Öte yandan kaybeden CHP Başkanı geçtiğimiz günlerde değişim vurgulu açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu ile de görüştü.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANACAĞI KESİN"

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, seçimin ertesi sabahı açıklama videosu yayınlayan İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin detaylarını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun yenilgiye rağmen göreve devam edeceğini söyleyen Portakal, Ekim ayında partinin kurultay düzenleyeceğini ancak delege yapısı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıksa da yeniden başkan olacağının kesin olduğunu belirtti.

İŞTE CHP'NİN İMAMOĞLU PLANI

Ayrıca CHP yandaşı Portakal açıklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul seçimlerinde aday yapılacağını söyledi. İBB Meclisi'nde çoğunluk sağlayabilmesi şartı koştuğunu ve böyle bir senaryonun gerçekleştirdiği takdirde İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığına getirileceğini de ifade etti.

İMAMOĞLU YERİNE MURAT ÇALIK

Portakal, tüm senaryoların gerçekleşmesi ve İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olması durumunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın İBB'nin başına getirileceğini iddia etti.