Kıran Operasyonu ile teröre ağır darbe

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Kıran Operasyonu ile teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kıran Operasyonu kapsamında tespit edilen mağara ve sığınakta 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 biksi makineli tüfek, 4 bin 800 biksi mühimmatı ile 500 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan devam ediyor.
 
Hakkari, Şırnak ve Van'da devam eden operasyon kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı bölgesi kırsalında tespit edilen mağara ve sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 biksi makineli tüfek, 4 bin 800 bixi mühimmatı ile 500 uçaksavar mühimmatı ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
 
Operasyona, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu da katıldı.
 
Jandarma Genel Komutanı Çetin: Vatandaşımızın huzuru için canla başla çalışıyoruz
 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilde başlatılan Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde denetlemelerde bulundu. 
 
Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.
 
Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon bölgesinde birlikleri denetleyen Orgeneral Çetin, arazideki birliklerin faaliyetlerini yerinde görmek için Hakkari Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın yanında bulunduklarını söyledi.
 
"Operasyonun üçüncü günü sona ermek üzere. Üç günden beri arkadaşlarımız 2 bin 500, 3 bin rakıma yakın bu sarp dağlarda ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, halkımızın, vatandaşımızın huzuru için canla başla çalışıyor." diyen Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda ülkemizde, yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgede teröristlerin barınabileceği bütün alanlara girilmiştir ve girilmeye devam edilmektedir." ifadesini kullandı.
 
- Silah ve mühimmat deposu bulundu
 
Bölgede 129 timin katılımıyla operasyonun devam ettiğini aktaran Çetin, geçen iki günde çok sayıda barınak ve sığınağın bulunarak imha edildiğini, teröristlere ait yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini belirtti.
 
Bugün de teröristlere ait silah ve mühimmat deposunun bulunduğunu kaydeden Çetin, şunları söyledi:
 
"Bu depoda da çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat bulunmuş ve çıkarılmaya devam ediliyor. Ülkemiz huzura erişinceye ve kalıcı huzur sağlanıncaya kadar operasyonlara devam edeceğiz. Bu operasyonu Hakkari Valimiz, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız ve buradaki tüm birlik komutanlarımız ile birlikte takip ediyoruz." 
 
Güvenlik güçlerinin arazi araması sırasında tespit ettiği teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı 2 sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 4 biksi makineli tüfek ve bu silahlara ait 4 yedek namlu ile 4 bin 800 mühimmat, 500 uçaksavar mühimmatı, bin 400 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 700 kanas keskin nişancı tüfek mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 8 panço, 4 spor ayakkabı, 4 elbise, sırt çantası, şemsiye, jeneratör, 3 küçük tüp, gece görüş gözlüğü ele geçirildi. 
 
Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli ve Demirli köyleri kırsalında kontrol edilen 15 sığınakta ise 450 litre mazot, 12 büyük ve 3 küçük tüp, 20 jelikan, elektrikli ocak, 2 gaz sobası, 10 çakmak gazı, 16 ampul, 20 metre bahçe teli, 30 battaniye, 6 uyku tulumu, 25 metrekarelik halı, 21 çift ayakkabı, 4 yağmurluk, 3 parke ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. 
 
Ele geçirilen silah ve mühimmatları inceleyen Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, askerlerle sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı. 
 
Orgeneral Çetin'e Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu da eşlik etti.

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