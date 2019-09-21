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Kıran-2 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı: Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi.

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Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın 3 ayrı sığınağında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
 
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi. 
 
 
Sığınaklarda, 2 PKM biksi makineli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 7 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 TB-6 tamburalı bombaatar, 5 RPG-7 roketatar, 7 tabanca, 45 el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 roketatar harp başlığı ile tuzaklanmış EYP, 11 antitank roketatar mühimmatı, 1 silah üstü termal, 4 termal kamera, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 2 araç telsizi, 7 anti personel roketatar mühimmatı, 36 bombaatar mühimmatı, 2 dolu şarjör, 1 jeneratör, 24 roketatar sevk fişeği, 17 el bombası tapası ile 12 bomba kumandası, 36 ateşleme anahtarı ve ona bağlı 2 AK-47 kalaşnikof şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü, dürbünü, kurma kolu tabanca şarjörü, muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.
 
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. 
 

Dev tatbikatta bu kez balistik füze kullanıldı

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