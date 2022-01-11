Kirasını artıran ev sahibine dehşet yaşattı

IHA 11 Ocak 2022 Salı 12:50 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 12:50

Serik'te ev sahibinin kiraya zam yapmasına kızan kiracı cinnet getirdi. Olay dün akşam saatlerinde Serik'in Akçaalan Mahallesi'nde yaşandı. Erkan E. isimli vatandaş, yurt dışında yaşayan ev sahibi ile telefonda kira artışı yüzünden tartışma yaşadı. Bunun üzerine sinirlenen kiracı Erkan E., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında eline aldığı satırla, önce kendi oturduğu dairenin duvarlarına sonra da apartmanda bulunan asansörün kapısı ve camları ile pencere camlarına, güvenlik kameralarına zarar verdi. Yaptığı canlı yayında bağırarak apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatan Erkan E. için ihbar üzerine olay yerine polisler geldi. Polis ekipleri, Erkan E.'yi gözaltına aldı. Karakola götürülen gencin ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. Öfkeli kiracı için apartman sahibi ve sakinlerinin davacı oldukları öğrenildi.