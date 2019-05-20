Kiraz'a şehit ateşi düştü
Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda vatani görevi yaparken beyin kanaması geçiren İzmirli topçu onbaşı Emre Okan (21), 40 gündür tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.
- DHA
Bekar olan Şehit Onbaşı Emre Okan'ın İzmir'in Kiraz ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Haberi ilçede büyük üzüntü yaratırken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Bekar ve ailesinin 3 çocuğundan biri olan Şehit Onbaşı Emre Okan'ın cenazesi dün memleketi İzmir'in Kiraz ilçesine getirilip, Kiraz Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Acı haberle yıkılan şehidin besicilikle uğraşan babası Hüseyin Okan ve annesi Ayşe Okan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit onbaşının cenazesinin bugün öğlen Kiraz'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Umurcalı Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.
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