Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin 8 çalışanında Kovid-19 tespit edildi

AA 26 Haziran 2020 Cuma 10:50 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 10:50

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyet üyelerinde Kovid-19'a rastlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisinin tüm çalışanlarına test yapıldığı belirtildi.

Heyet üyeleriyle teması bulunduğu belirlenen 8 ofis çalışanının test sonucunun pozitif çıktığı ve bu kişilerin hastalık belirtileri olmadığından 14 günlük ev karantinasında gözetim ve tedavi altında tutulacakları kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Ofis çalışanlarının büyük çoğunluğunun uzaktan çalıştıkları bilgisi paylaşıldı.

Sovyetler Birliği'nce Nazi Almanyası'na karşı kazanılan 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yılı kutlama törenine katılmak için 23 Haziran'da Moskova'ya giden Ceenbekov, heyetinde yer alan 2 kişide Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine törenlere katılmama kararı almış, 24 Haziran'da ülkesine dönmüştü.

Ülkesinde yeniden test yaptıran Ceenbekov'un Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığı, kendisinin karantinada olduğu ve çalışmalarına uzaktan devam ettiği duyurulmuştu.