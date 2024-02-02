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Güncel

Kırgızistan'a sağlık köprüsü! Yaralılar için Türkiye'den yardım istendi

Kırgızistan'ın, Bişkek Merkezi Isı ve Enerji Santrali'nde (Merkezi Isıtma Kurumu) bugün meydana gelen yangında ağır yaralananların tedavisi için Türkiye'den yardım istendiği belirtildi.

AA2 Şubat 2024 Cuma 23:33 - Güncelleme:
Kırgızistan'a sağlık köprüsü! Yaralılar için Türkiye'den yardım istendi
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Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatları üzerine Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'in Türk mevkidaşıyla iletişim kurduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, Türkiye'nin en iyi yanık uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Koray Daş ile termal yanıklar alan yaralıların tedavi yöntemlerinin ele alınacağı çevrim içi bir konsültasyon gerçekleştirilecek. Ayrıca 3 Şubat'ta yaralılara yerli uzmanlarla birlikte yardım sağlayacak iki Türk uzman doktorun gelmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Başkent Bişkek'te evlere sıcak su ve kışın ısıtma hizmeti sağlayan Merkezi Isıtma Kurumunda çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Mederbek İsmailov, basın toplantısında, ağır yaralı olanların kolları ve yüzlerinde yüzde 80 oranında yanık oluştuğunu söylemişti.

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