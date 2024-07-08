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Kırgızistan'da iktidarı devirme çağrısı yapan şahıs yakalandı

Kırgızistan'da sosyal medyada iktidarı devirme çağrısında bulunan il meclis üyesi gözaltına alındı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 12:40 - Güncelleme:
Kırgızistan'da iktidarı devirme çağrısı yapan şahıs yakalandı
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Kırgızistan Milli Devlet Güvenlik Komitesi, sosyal medyada iktidarı şiddet yoluyla devirme çağrısında bulunduğu belirlenen bir il meclis üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Milli Devlet Güvenlik Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, yürütülen "kitlesel isyan" soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında Celalabad Bölgesi Kerben Şehri İl Meclis Üyesi N.C.K'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal medyayı aktif şekilde kullanan N.C.K'nin, "periyodik olarak, kitlesel isyanlar için örgütlenme ve iktidarın şiddet yoluyla devrilmesi çağrıları da dahil olmak üzere taraflı ve provokatif materyaller yayımladığı" aktarıldı.

BU YIL İKİ KEZ İKTİDARI DEVİRME PLANI ENGELLENDİ

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, 5 Temmuz'da, iktidarı devirme planı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 5 kişilik grubun üyelerine ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini bildirmişti.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi ayrıca 11 Ocak'ta da halk ayaklanması yoluyla iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yapan bir gruba operasyon düzenlemişti. Güvenlik güçlerin operasyon ve arama faaliyetlerine ilişkin paylaştığı fotoğrafta bir evde yapılan aramada yatak odasındaki aynanın üzerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı "Yol Mülahazaları" kitabı dikkati çekmişti.

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