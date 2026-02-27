Kırgızistan'da Türkiye referanslı yeni dönem: Bakan görevine başladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 2025 Aralık ayında atanan Sağlık Bakanı Kanıbek Dosmambetov'u görevden almıştı. Caparov, Dosmambetov'u yerine Kırgızistan Sağlık Bakanlığı görevine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 44 yaşındaki Damirbek Osmonov'un atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

1999-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören Osmonov, 2006-2012 yıllarında Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimi aldı.

2012 yılı Nisan-Kasım ayları arasında Taksim Alman Hastanesi Kardiyoloji Departmanında doktor olarak görev yapan Osmonov, 2012-2015 yıllarında ise Almatı'daki Sema Kliniğinde Kardiyoloji Bölüm Başkanı olarak çalıştı.

2016 yılında Kırgızistan'a dönen ve ortaklarıyla birlikte Bikard Özel Kardiyoloji Hastanesini kuran Osmonov, burada başhekim olarak görev yaptı. Osmonov'un Avrupa Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kalp Ritmi Derneği ve Amerikan Kardiyoloji Koleji üyesi olduğu biliniyor.

Ayrıca World Research Journal of Cardiology uluslararası dergisinin baş editörlüğünü yapan Osmonov, Asfendiyarov Ulusal Tıp Üniversitesi'nde profesörü olarak biliniyor.

Osmonov, 2022 Aralık ayında Kırgızistan Cumhurbaşkanı kararıyla "Dank" madalyasıyla ödüllendirilmişti.