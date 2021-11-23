Kırgızistan'ın Türkiye büyükelçisinden vatandaşlarına tatil daveti

AA 23 Kasım 2021 Salı 19:44 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 19:45

Görüşmede Türkiye ve Kırgızistan arasındaki turizm ve ticari faaliyetler değerlendirildi. Kırgızistan'dan Marmaris'e daha fazla turist gelmesi için yapılacak tanıtım çalışmaları ele alındı.

İki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin turizm ve ekonomiye katkı sağlayacağını belirten MTO Başkanı Ayhan, şöyle konuştu:

"Sayın Büyükelçi Ömüraliyev, Marmaris'e gelerek hem turizm destinasyonumuzu yerinde ziyaret etti hem de karşılıklı tanıtım çalışmaları yapılarak ikili ilişkilerin geliştirilmesinin çok yararlı olacağını söyledi. Ayrıca Kırgızistan'da bulunan yatırım olanaklarından da bahsederek dostane ilişkilerimizin ticarete daha çok yansımasının karşılıklı ekonomik ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde Marmaris'te Kırgız vatandaşlarımızı Marmaris'te daha çok göreceğiz."