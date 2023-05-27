2023 Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerde oy verecek olan vatandaşların gözü kulağı YSK tarafından açıklanacak olan 2023 seçim sonuçlarına çevrildi. Peki Kırıkkale'de hangi Cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy aldı? Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları nasıl? İşte 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2023 Kırıkkale seçim sonuçları

KIRIKKALE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2023 seçimlerinin ilk turunda yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanıyor. Kırıkkale'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde kaç oy aldığı merak ediliyor. Kırıkkale'de Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi aday kazandı? İşte 2023 Kırıkkale Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile ilgili detaylar...

Seçimlerde ikinci tura güncellenmiş kütüklerle gidilecek, seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamayacak, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.

Tüm illerde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başlanacak ve seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte hangi adayın ne kadar oy aldığı belli olacak.

Kırıkkale seçim sonuçları 2023, Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte açıklanmaya başlayacak. Saat 17.00'den itibaren sandıklar açılıp, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları sayılacak. Kırıkkale seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Star.com.tr'de 2023 seçim sayfasında anlık olarak yayınlanacak.