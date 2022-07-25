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Kırıkkale-Kırşhehir kara yolu üzerinde yolcu otobüsü yandı

Kırıkkale-Kırşhehir kara yolu üzerinde alev alev yanan yolcu otobüsünden geriye demir iskelet kaldı. Yangın, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yolcular ise yara almadan kurtuldu.

IHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 07:15 - Güncelleme:
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Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D-765 kara yolunun 58'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kayseri'ye giden, Bülent Yeşil idaresindeki 38 AGH 252 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurarak içerisinde bulunan 25 yolcuyu tahliye etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını sardı. Alevler gecenin karanlığını aydınlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Araç trafiğine kapatılan kara yolu, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte yeniden ulaşıma açıldı. Alev alev yanan otobüsten ise geriye demir iskelet kaldı.

Tahliye edilen yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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