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Kırıkkale merkezli 3 ilde 'sahte rapor' operasyonu: 18 gözaltı

Kırıkkale merkezli 3 ilde düzenlenen 'sahte rapor' operasyonunda 3'ü doktor 18 şüpheli gözaltına alındı.

DHA6 Kasım 2024 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Kırıkkale merkezli 3 ilde 'sahte rapor' operasyonu: 18 gözaltı
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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hastaneye düzenlenen operasyonda sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Ankara ve İstanbul'da da 1'i doktor 6 şüpheliyi daha yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, hazırladıkları 300'a yakın sahte raporla 2,5 milyon liraya yakın gelir elde ettikleri öğrenilirken, firari doktor E.B.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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