Kırıkkale merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10'u muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 11 zanlıdan A.Y, Y.Y, E.K, C.İ. ve Y.E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da Kırıkkale, Bitlis, Edirne, Kars, Bursa, Ankara, Balıkesir, Muğla ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.