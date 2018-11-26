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Kırıkkale merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Kırıkkale merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 5 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10'u muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 11 zanlıdan A.Y, Y.Y, E.K, C.İ. ve Y.E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da Kırıkkale, Bitlis, Edirne, Kars, Bursa, Ankara, Balıkesir, Muğla ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

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