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Kırıkkale merkezli FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' yönelik operasyon

Kırıkkale merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheliden 7'si yakalandı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu 10'u muvazzaf biri ihraç 11 kişiye yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kırıkkale, Bitlis, Edirne, Kars, Bursa, Ankara, Balıkesir, Muğla ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden Ö.F.S, A.Y, Y.Y, İ.Ö, M.K, Y.E.E. ve S.Ö. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler E.K, Z.E, C.İ. ile A.S'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerden 6'sının üsteğmen, 4'ünün ise astsubay olduğu öğrenildi.

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