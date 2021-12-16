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Kırıkkale'de 170 litre etil alkol ve 30 litre sahte içki ele geçirildi

Kırıkkale'de, park halindeki aracın içinde bulunan içki şişelerinden şüphelenen polis, araç sahibinin evinde ve iş yerinde yaptığı aramada 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın sahte içki ve 138 alkol yapım kiti ele geçirdi.

DHA16 Aralık 2021 Perşembe 00:43 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 00:46
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezindeki bir otoparkta park halindeki hafif ticari aracın koltukların üzerinde içki şişeleri olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler, araç sahibinin U.K. (47) olduğunu belirledi. U.K.'nın evinde ve iş yerinde arama yapan polis, 170 litre etil alkol, 30 litreye yakın sahte içki ve 138 alkol yapım kiti ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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