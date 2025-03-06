İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2025 Perşembe / 7 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4499
  • EURO
    39,5088
  • ALTIN
    3422.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kırıkkale'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

AA6 Mart 2025 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Kırıkkale'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
ABONE OL

M.B. idaresindeki 23 ADN 989 otomobil, Yenimahalle Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıp devrildi.

Aynı yönde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 71 ADT 249 plakalı otomobil de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca park halindeki 10 AEN 497 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü M.B, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, 71 ADT 249 plakalı otomobil sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.