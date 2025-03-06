Kırıkkale'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

M.B. idaresindeki 23 ADN 989 otomobil, Yenimahalle Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıp devrildi.
Aynı yönde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 71 ADT 249 plakalı otomobil de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca park halindeki 10 AEN 497 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü M.B, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, 71 ADT 249 plakalı otomobil sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi.