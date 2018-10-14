Kırıkkale'de 3 zincirleme kaza: 9 yaralı 

Kırıkkale- Ankara yolunun 22'nci kilometresinde meydana gelen zincirleme kazada; Emrah Gökmen yönetimindeki 34 LP 9195 plakalı otomobil, Altan Zengin'in kullandığı 71 BH 473 plakalı otomobil, Dağıstan Demir yönetimindeki 07 AN 271 otomobil, Kadir Gömmeli'nin kullandığı 19 AAH 642 plakalı hafif ticari araç ve Ömer Faruk Metin yönetimindeki 66 NL 440 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, çarpıştı.

Kırıkkale- Ankara yolunun 18'inci kilometresinde meydana gelen zincirleme kazada; Vehbi Altıntaş yönetimindeki 55 ANE 22 plakalı otomobil, Hüseyin Tümrükaya'nın kullandığı 06 HA 8557 plakalı otomobil, Mehmet Ali Altınmani yönetimindeki 38 MA 0208 plakalı otomobil ve Macit Arı'nın kullandığı 07 GVP 22 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, çarpıştı.

Kırıkkale- Ankara yolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen zincirleme kazada ise Celal Uysal yönetimindeki 06 VVV 11 plakalı otomobil, Nevzat Tuna'nın kullandığı 71 T 0594 plakalı otomobil, Mustafa Apaydın yönetimindeki 06 YR 0304 plakalı otomobil ve Mustafa Erdoğan'ın kullandığı 71 FR 535 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, çarpıştı.

Yağmurun etkili olduğu dün akşam farklı saatlerde, zeminin kayganlaşması sonucu meydana gelen 3 zincirleme kazada; aralarında sürücülerin de olduğu Aysel Tuna, Elif Günay, Mustafa Apaydın, Ayşe Apaydın, Buğrahan Kibar, Emrah Gökmen, Cemal Soner Yiğit, Özcan Aydın ve Murat Uzun yaralandı. Kaza ihbarları üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince 9 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.