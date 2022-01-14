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Kırıkkale'de 40 yasaklı ırk köpeğe çip takılarak kaydı yapıldı

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması çalışmaları son günde de sürdü.

AA14 Ocak 2022 Cuma 17:00 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 17:00
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Kentte özel kliniklerde veteriner hekimler yasaklı ırk köpeklerin kısırlaştırmasını yapıp, mikroçip yerleştirdikten sonra hayvan sahipleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde kayıt yaptırıyor. Kırıkkale'de şu ana kadar 40 yasaklı ırk köpeğe çip takılarak kaydı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde köpeğine çip taktıran Cengizhan Ağırman, hayvanların kayıt altına alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Hayvan sahiplerinin de bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini belirten Ağırman, "Hayvanların saldırganlaşmasının sebebi insanlar. Pasaportumuzu oluşturduğumuz için mutluyuz. Zaten bahçemizde beslediğimiz hayvandı." diye konuştu.

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