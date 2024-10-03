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Kırıkkale'de 9 gündür kayıp olan kadın için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 25 Eylül'den bu yana kayıp olan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için çalışmalar sürüyor. Jandarma komandoları, köy ve çevresinde zorlu arazi şartlarına rağmen detaylı bir arama gerçekleştiriyor.

IHA3 Ekim 2024 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
Kırıkkale'de 9 gündür kayıp olan kadın için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde yaşayan Sevgi Gülden Yalçıner'den 25 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalçıner'in bulunması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Yalçıner ile bağlantılı olduğu iddia edilen 8 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan iki kişi, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'na gönderildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık, 2'si ise mahkeme heyeti tarafından serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, Sevgi Gülden Yalçıner'in öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. Bu çerçevede, jandarma komandolarının da destek verdiği arama çalışmaları, Karaağıl köyü ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen komandolar, kayıp kadının izini sürmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

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