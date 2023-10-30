Kırıkkale'de asayiş uygulaması: 151 şüpheli yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, asayiş suçlarına karıştığı tespit edilen 151 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 150 şahıs ise cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılırken, 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Şehir genelinde yapılan denetimlerde de 3 bin 46 şahsın GBT'si sorgulandı, 163 aracında kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda da 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 32 fişek ele geçirildi.