İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2756
  • EURO
    29,8534
  • ALTIN
    1813.63
  • BIST100
    7755.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırıkkale'de asayiş uygulaması: 151 şüpheli yakalandı
Güncel

Kırıkkale'de asayiş uygulaması: 151 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 151 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şehir genelinde yapılan denetimlerde de 3 bin 46 şahsın GBT'si sorgulandı, 163 aracında kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda da 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 32 fişek ele geçirildi.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
Kırıkkale'de asayiş uygulaması: 151 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, asayiş suçlarına karıştığı tespit edilen 151 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli şahıslardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 150 şahıs ise cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılırken, 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Şehir genelinde yapılan denetimlerde de 3 bin 46 şahsın GBT'si sorgulandı, 163 aracında kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda da 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 32 fişek ele geçirildi.

  • kırıkkale
  • yakalama
  • gözaltı
  • emniyet
  • tutuklu
  • kaçak
  • aranan
  • zanlı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.