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Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu

Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 10:23 - Güncelleme:
Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu
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Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki apartmanın yanında temizlik görevlisinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen G. sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sabah saatlerinde bölgesinde görev aldığı belirtilen Göksen G'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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