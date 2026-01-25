İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırıkkale'de doğal gaz borusu patladı: 1 kişi yaralandı
Güncel

Kırıkkale'de doğal gaz borusu patladı: 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de caddede yapılan çalışma esnasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.

AA25 Ocak 2026 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Kırıkkale'de doğal gaz borusu patladı: 1 kişi yaralandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda belediye işçileri su borusunun patladığı yerde çalışma başlattı. Bu esnada borunun yanında bulunan doğal gaz borusu patladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sonrası vücudunda yanıklar oluşan 1 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevrede bulunan bir iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin çalışması sırasında kazanın meydana geldiğini söyledi.

Çalışanlara ve çevrede bulunan esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sarıibrahim, "Gerçekleşen maddi hasar noktasında devletimiz, hükümetimiz, vatandaşlarımızın her türlü yanında olacaktır. Yangının elektrikle doğal gaz hattı arasındaki ufak bir kazayla çıktığını değerlendiriyoruz. Nedeni, yapılan çalışmalar neticesinde oluşacak raporla ortaya çıkacak." diye konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.