İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2024 Pazar / 17 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kırıkkale'de dönüş hareketliliği sürüyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

AA23 Haziran 2024 Pazar 19:20 - Güncelleme:
Kırıkkale'de dönüş hareketliliği sürüyor
ABONE OL

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Jandarma ve polis ekipleri Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, araç sürücüleriyle yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuyla rutin trafik kontrollerini yapıyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.