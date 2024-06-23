Kırıkkale'de dönüş hareketliliği sürüyor

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Jandarma ve polis ekipleri Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, araç sürücüleriyle yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuyla rutin trafik kontrollerini yapıyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.