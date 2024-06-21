İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2024 Cuma / 15 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8358
  • EURO
    35,1539
  • ALTIN
    2468.09
  • BIST100
    10759.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolundaki trafik yoğunluğu devam ediyor. Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

AA21 Haziran 2024 Cuma 16:49 - Güncelleme:
Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu sürüyor
ABONE OL

Bayram için memleketlerine gidenler, dönüş yolunda ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uyguluma noktasında denetim gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.