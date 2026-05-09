Güncel

Kırıkkale'de feci kaza: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

IHA9 Mayıs 2026 Cumartesi 17:47 - Güncelleme:
Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle Mezarlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. yönetimindeki 06 GNK 88 plakalı otomobil ile N.Ö. idaresindeki 38 RL 681 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ş.Y., H.İ.Y., G.Ö., A.S.Ö. ve N.M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

