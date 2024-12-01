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Kırıkkale'de husumetlisine kurşun yağdırdı! Gerekçesi şoke etti

Kırıkkale'de motosikletiyle evine dönen bir kişi, husumetlisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayet zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

IHA1 Aralık 2024 Pazar 18:41 - Güncelleme:
Kırıkkale'de husumetlisine kurşun yağdırdı! Gerekçesi şoke etti
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Olay, Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle evine gitmekte olan Mehmet Tektaş (51), husumetlisi B.Ç. isimli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tektaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli B.Ç., işlediği cinayetin ardından aracıyla kayıplara karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Mehmet Tektaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde kriz geçiren yakınlarına ise sağlık görevlileri müdahale etti.

Polis, kaçan cinayet zanlısı B.Ç. ile şüpheli şahsın oğlu M.Ç.'yi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yakaladı. Cinayetin, zanlının eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddiasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

  • Kırıkkale cinayet
  • motosiklet saldırı
  • silahlı saldırı

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