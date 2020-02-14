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Kırıkkale'de iki aylık bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Kırıkkale'de iki aylık bebeğini öldürdüğü iddiasıyla Samsun'da gözaltına alınan kadın tutuklandı.

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AA14 Şubat 2020 Cuma16:28 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:39

Kırıkkale'de yaşayan A.Ş'nin bebeğinin geçen yıl ağustos ayında ölmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alt soya karşı kasten öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Otopsi raporunun tamamlanmasının ardından Samsun'da bir yakınının evinde olduğu belirlenen A.Ş, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince Atakum ilçesindeki adreste gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı Kırıkkale'deki nöbetçi hakimliğe verdiği ifadenin ardından tutuklandı.

A.Ş'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

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