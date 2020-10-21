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Kırıkkale'de iki grup arasında kavga: 1 ölü

Kırıkkale'de iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 11:46
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Sanayi Mahallesi Zübeyde Hanım İlkokulu önünde Metehan Ç. (28) ile Yunus Emre Pamuk (26) arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Pamuk, daha sonra arkadaşları Emre A. (26) ve Cahit A. (22) ile aynı yere gelerek Metehan Ç. ile kavga etti.

Çıkan kavgada, Pamuk ve Emre A. bıçakla yaralandı.

Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Pamuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kolundan hafif yaralanan ve tedavisi tamamlanan Emre A. ile Metehan Ç. ve Cahit A'yı gözaltına aldı.

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