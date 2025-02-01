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Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince kaçak 1 ton 105 kilogram tütün ve 909 paket sigara ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 10:35 - Güncelleme:
Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması kapsamında Delice ilçesinde bir kargo aracını durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla kamyonda yapılan aramada, 1 ton 105 kilogram kaçak tütün ve 909 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.K. (55) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

M.S.K'nin kullandığı aynı araçta 9 Ekim 2024'te de 710 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiş, gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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