Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması kapsamında Delice ilçesinde bir kargo aracını durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla kamyonda yapılan aramada, 1 ton 105 kilogram kaçak tütün ve 909 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.S.K. (55) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

M.S.K'nin kullandığı aynı araçta 9 Ekim 2024'te de 710 kilogram kaçak tütün ele geçirilmiş, gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.