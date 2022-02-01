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Kırıkkale'de karbonmonoksit faciası: 9 kişi hastanelik oldu

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

AA1 Şubat 2022 Salı 08:21 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 08:21
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Çerikli Beldesi Yerlikent Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Mürşide Bağcı (79), Tuğba Bağcı (31), Recep Aslan Bağcı (13), Erdem Bağcı (5), Mürsel Doğruöz (56), Çiler Doğruöz (56), Demet Demirel (32), Eymen Said Demirel (5) ve Elif Yağmur Demirel (3) gece rahatsızlandı.

Aile üyelerinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde evde bulunan 9 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

İlk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 9 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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