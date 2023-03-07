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Kırıkkale'de korkutan yangın! 2 kardeş yaralandı

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve yüzlerinde hafif yanık oluşan 2 kardeş, hastanede tedavi altına alındı.

AA7 Mart 2023 Salı 01:22 - Güncelleme:
Kırıkkale'de korkutan yangın! 2 kardeş yaralandı
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İddiaya göre, Yenimahalle Tuna Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında yaşayan G.S.D. (20) ile kardeşi M.A.D. (18), yarın satışını yapacakları motosikletin yakıt deposundaki benzini bidona alarak mutfağa koydu.

Bir süre sonra bidonun devrilmesi sonucu yakıtın halının üzerine döküldüğünü fark etmeyen kardeşlerin sigara içtiği sırada yangın çıktı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen ve yüzlerinde hafif yanık oluşan G.S.D. ile M.A.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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