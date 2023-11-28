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Kırıkkale'de narkotik operasyonu:31 gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

IHA28 Kasım 2023 Salı 09:13 - Güncelleme:
Kırıkkale'de narkotik operasyonu:31 gözaltı
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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 21-27 Kasım tarihleri arasında sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 404 adet sentetik ecza hapı, 100 gram metamfetamin, 43 adet ecstasy, 1,40 gram skunk, 1 gram kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si "uyuşturucu maddi ticareti" suçundan tutuklandı, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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