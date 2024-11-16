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Kırıkkale'de operasyon: 5 hükümlü tutuklandı, 17 şüpheliye adli işlem

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderdi. Ayrıca 17 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

IHA16 Kasım 2024 Cumartesi 00:03 - Güncelleme:
Kırıkkale'de operasyon: 5 hükümlü tutuklandı, 17 şüpheliye adli işlem
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5'i hükümlü, 22 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 24 yıl 3 ay hapis cezası alan H.S., hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 5'er yıl hapis cezası bulunan G.S. ve H.A., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan M.S. ile bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan S.V., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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