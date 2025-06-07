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Kırıkkale'de piknik tüpü faciası: Mutfak küle döndü

Sanayi Mahallesi'nde bir evin mutfağın bulunan piknik tüpünün patlaması mahallede korku dolu anlar yaşattı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

IHA7 Haziran 2025 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
Kırıkkale'de piknik tüpü faciası: Mutfak küle döndü
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Yangın, Merkez ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 1384. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, mutfakta bulunan piknik tüpünün patlamasına yol açtı. Patlamayla birlikte mahallede kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen A.K. (32) hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Evin büyük bir bölümünde ise maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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