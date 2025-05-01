İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2025 Perşembe / 4 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4609
  • EURO
    43,6049
  • ALTIN
    3999.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırıkkale'de sağanak etkili oldu! Dereler taştı, evler sular altında kaldı
Güncel

Kırıkkale'de sağanak etkili oldu! Dereler taştı, evler sular altında kaldı

Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ev ve iş yerleri ile caddeler, park ve bahçeleri su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 22:13 - Güncelleme:
Kırıkkale'de sağanak etkili oldu! Dereler taştı, evler sular altında kaldı
ABONE OL

Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Hacıbey Mahallesi'ndeki dere taştı, yolları çamur kapladı.

Derenin taşması nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İlçedeki ev, iş yeri ve bahçeleri de su basarken, müstakil evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolunun selden hasar görmesi üzerine aksayan tren seferleri, çalışmaların ardından yeniden başladı.

Öte yandan merkez Çalılıöz Mahallesi'nde yolu su basması sonucu mahsur kalan bir araç sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri koştu.

36 İHBAR ALINDI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde etkili olan yağış sonucunda 36 ihbar alındığını belirtti.

İl merkezi ve Yahşihan ilçesinde 9 konut, 9 iş yeri, 2 KYK yurdu, 1 okul ve 6 arazi, bahçe ve mesire alanı su baskını ile 9 mahsur kalma ihbarına müdahale edildiğini vurgulayan Makas, şunları kaydetti:

"Yaşanan sel olayının ardından İl Özel İdaremiz, belediyelerimiz, emniyet ile jandarma teşkilatımız, AFAD, TCDD, karayolları ve DSİ ekiplerimiz tarafından gerekli müdahaleler hızla yapılmıştır. Yahşihan ve Sulakyurt ilçelerimiz ve köylerinde menfez ve altyapı hasarları mevcut olup DSİ ile İl Özel İdaresi ekiplerimizin müdahale ve tespit çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar büyük oranda tamamlanmış olup can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Rabbim vatanımızı ve milletimizi her türlü felaketten korusun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.