İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Kırıkkale'de sağanak toprağı çatlattı: 9 yapı hasar aldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle toprak yüzeyinde meydana gelen çatlak sonucu 9 yapıda hasar oluştu.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 17:34 - Güncelleme:
ABONE OL

İlçeye bağlı Derekışla köyünde şiddetli yağışın ardından tek hat üzerinde toprak yüzeyinde çatlak meydana geldi.

Topraktaki yarık nedeniyle köydeki 9 yapının duvarlarında çatlak oluştu. Kemal Karaburçak'a ait kerpiç evin çatlamalar sebebiyle kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Diğer 8 yapıda ikamet eden kimsenin olmadığı ve hafif hasar oluştuğu belirlendi.

Karaburçak ve eşi, Delice Kaymakamı Tugay Cingirt'in talimatıyla geçici olarak köyde bulunan sağlık evine yerleştirildi.

AFAD ekiplerinin köydeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kaymakam Cingirt de köye giderek incelemede bulundu ve ekiplerden bilgi aldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.