İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2025 Pazartesi / 11 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,553
  • EURO
    39,6266
  • ALTIN
    3416.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırıkkale'de şofben faciası: Gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti
Güncel

Kırıkkale'de şofben faciası: Gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti

Kırıkkale'de şofbene bağlı tüp gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne ve oğlu, gözyaşlarına boğuldu.

IHA10 Mart 2025 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
Kırıkkale'de şofben faciası: Gazdan zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti
ABONE OL

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ersoy (28), saat 16.00 sıralarında babasının evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca mutfak penceresinden içeri giren Ersoy, ablası Seher Ersoy (31) ve babası Fikri Ersoy'u (60) hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Seher Ersoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Fikri Ersoy ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yapılan incelemede baba ve kızının şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Savcının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Seher Ersoy'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Eve sonradan gelen anne, eşinin ve kızının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Kızının tabutla götürüldüğünü gören acılı anne feryat etti. Anne, kızının terliğini koklayarak gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • tüp gazı zehirlenmesi
  • Kırıkkale
  • acı haber
  • Anne ve oğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.