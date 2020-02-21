Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu

IHA 21 Şubat 2020 Cuma11:24 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:24

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini alan ekipler, G.K. ve Z.K. isimli iki şahsı takibe aldı. Yapılan operasyonda iki şahıs da yakalanırken Z.K.’nin üzerinden 8 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ele geçirildi. Ayrıca şahsın Keskin ilçesindeki ikametinde yapılan aramada ise 20 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen eser, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Şahıslar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten adli tahkikata başlanıldı.