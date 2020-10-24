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Kırıkkale'de tezgahta baygın bulunan pazarcı, hastanede hayatını kaybetti

Kırıkkale'de tezgahının üzerinde hareketsiz yatarken bulunan pazar esnafı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 10:50 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:50
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Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'ndeki pazarda tezgahını kuran Yasin Budak, yan tarafındaki esnaf arkadaşı Şevki B'nin (47), tezgahının üzerinde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Şevki B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün akşam pazar yerine geldiği ve geceyi burada geçirdiği öğrenilen Şevki B'nin tezgahında boş kolonya şişesi bulundu.

Şişe, içindeki kalıntının muhtevasının belirlenmesi için incelemeye alındı.

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