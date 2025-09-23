İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4148
  • EURO
    48,9898
  • ALTIN
    5033.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Güncel

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA23 Eylül 2025 Salı 20:31 - Güncelleme:
Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlanması" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kentte 2 ayrı adreste bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı yasa dışı bahis dış finans evi tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan A.V. ve S.U. ile F.U. ve İ.V. gözaltına alındı, ayrıca 35 dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.V. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.U. ve İ.V. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.