İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2024 Pazartesi / 3 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3408
  • EURO
    37,506
  • ALTIN
    3026.43
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 5 kişi yaralandı.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 06:41 - Güncelleme:
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
ABONE OL

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne ait Ramazan Kiday idaresindeki 19 AAD 087 plakalı ambulans, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 23. kilometresinde köpeğe çarptıktan sonra sol şeritte duran Soner Sarıtaş'ın (37) kullandığı 34 UB 2511 plakalı otomobile çarptı.

Bu sırada Bilal Koçak yönetimindeki 40 ABG 370 plakalı otomobil de kaza yapan araçlarla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Sarıtaş ile araçlardaki Sultan Sarıtaş, bebek Gizem Sarıtaş, İsmail Sarıtaş ile Fatih ve Lütfi Karakuş yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Soner Sarıtaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.