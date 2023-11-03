Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Ömer B. idaresindeki 71 AN 885 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında İbrahim M'nin kullandığı kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından Selçuk G. yönetimindeki 71 BF 982 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ömer B, Alperen E, Furkan K. ve Emre Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.