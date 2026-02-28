İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli Belediyesi'nde zimmet soruşturması: İki personel tutuklandı
Güncel

Kırklareli Belediyesi'nde zimmet soruşturması: İki personel tutuklandı

Kırklareli'nde otogar giriş-çıkış ücretlerini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan belediye personeli 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA28 Şubat 2026 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
Kırklareli Belediyesi'nde zimmet soruşturması: İki personel tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan veri hazırlama ve kontrol işletmeni Ç.T. ve E.Y. ile memur E.A. adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden Ç.T. ile E.A. tutuklandı, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Kırklareli Belediyesi, yürüttüğü disiplin soruşturmasında hazırladığı rapor doğrultusunda 3 personel hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda, 2 Mayıs 2025'te görevlerinden uzaklaştırılan veri hazırlama ve kontrol işletmeni Ç.T. ve E.Y. ile memur E.A'nın, mevzuat gereği tahsil etmek, korumak ve gözetmekle yükümlü oldukları otogar giriş-çıkış ücretlerini görev yaptıkları süre boyunca zimmetlerine geçirdikleri öne sürülmüş, zanlılar 24 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail'den İran'a hava saldırısı: Tahran'dan dumanlar yükseliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.