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Kırklareli için korkutan görüntü! Yüzde 27'ye kadar düştü

Kırklareli'nde barajların doluluk oranı yüzde 27'ye düştü

AA12 Aralık 2024 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Kırklareli için korkutan görüntü! Yüzde 27'ye kadar düştü
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Kırklareli'nde barajların doluluk oranı yüzde 27'ye düştü

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, kuraklığın etkisini göstermeye başladığı haziran ayından itibaren barajların su seviyesi azalmaya başladı.

Depolama hacmi 343 milyon 430 bin metreküp olan Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarında 91 milyon 410 bin metreküp su bulunuyor. Son ölçümlerde barajların doluluk oranları yüzde 27 olarak belirlendi.

Söz konusu barajlar arasında su seviyesi en fazla azalan baraj Kayalıköy oldu. Edirne'ye içme suyu da sağlayan Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi ise yüzde 13'e geriledi.

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